Γυναίκες στρατιωτικοί χορεύουν και τραγουδούν μπροστά στον ανέκφραστο Κιμ Γιονγκ Ουν (vids)

Ένα, αν μη τι άλλο, αλλόκοτο απόσπασμα από το διάρκειας, περίπου, 2,5 ωρών ντοκιμαντέρ για τα πεπραγμένα του Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στο 2019, έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο, λοιπόν, εμφανίζονται γυναίκες στρατιωτικοί να τραγουδούν και να χορεύουν μπροστά στον ηγέτη τους, ο οποίος παρακολουθεί ανέκφραστος την παράσταση από ένα γραφείο, σε ένα μακρύ, στενό δωμάτιο...

Όταν τελειώνει το σόου, ωστόσο, ο Κιμ σηκώνεται όρθιος και ξεσπά σε χειροκροτήματα.

I thought I’d get used to it by now but sometimes I can't get over the fact that this is such a weird country pic.twitter.com/gQqPzNkmh4

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 14, 2020