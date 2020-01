Ανακαλύφθηκαν κοχύλια 100.000 ετών που τα χρησιμοποιούσαν οι Νεάντερταλ σαν εργαλεία (vid)

Οι Νεάντερταλ έζησαν για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στην Ευρώπη και στην Ασία, ώσπου εξαφανίσθηκαν πριν 40.000 χρόνια, ενώ λιγοστά απομεινάρια τους επιβίωσαν για μερικές ακόμη χιλιάδες χρόνια σε απομονωμένα μέρη όπως η Ιβηρική.

Οι πρόγονοι του ανθρώπου (Homo sapiens) είναι οι ύποπτοι για την εξαφάνιση των Νεάντερταλ από την Ευρώπη, αλλά μια νέα επιστημονική μελέτη θεωρεί πιθανό ότι τα «ξαδέρφια» μας έπεσαν απλώς θύμα της κακής τύχης τους.

Τώρα, μια μελέτη αποκαλύπτει ότι αναζητούσαν υλικά για εργαλεία από τη θάλασσα και μάλιστα κολυμπούσαν μέχρι 4 μέτρα ώστε να τα βρουν.

Neanderthals dived for clams and swam up to 13 feet underwater off the Italian coast 100,000 years ago

