Νέο ρεκόρ: Κέικ 6,5 χιλιομέτρων και 27 τόνων παρασκεύασαν 1.500 σεφ και ζαχαροπλάστες (vid)

Το γλυκό από βανίλια, που εκτείνεται σε χιλιάδες ενωμένα τραπέζια, στον χώρο ενός φεστιβάλ και στους γειτονικούς δρόμους της πόλης Τρισούρ, στην Κεράλα, ζυγίζει περίπου 27.000 κιλά. Μόνο η ζάχαρη και το αλεύρι που χρησιμοποιήθηκαν έφτασαν τα 12.000 κιλά.

Στην παρασκευή του συμμετείχαν σχεδόν 1.500 ζαχαροπλάστες και μάγειροι, ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ποδιές και τους σκούφους τους, που επί τέσσερις ώρες συναρμολογούσαν αυτό το κέικ και στη συνέχεια το περιέχυσαν με γκανάς σοκολάτας.

Ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Ένωση Αρτοποιών της Κεράλα. Ο γενικός γραμματέας της, ο Νοσάντ, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες διαπίστωσαν ότι το γλυκό είχε μήκος 6.500 μέτρα και ότι αναμένεται η επιβεβαίωση του ρεκόρ.

New record: Longest cake - 5,300 metres (17,388 ft). Congratulations to Bakers Association Kerala in Thrissur, India pic.twitter.com/fakSK3xIMJ

— GuinnessWorldRecords (@GWR) January 15, 2020