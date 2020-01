Κινηματογραφιστής βιντεοσκοπεί για 30 λεπτά με το προσθετικό αλά Εξολοθρευτής μάτι του (pics & vids)

Ένας κινηματογραφιστής μπορεί να βιντεοσκοπήσει υλικό για 30 λεπτά με το... αλά Εξολοθρευτής προσθετικό μάτι του, που γίνεται κόκκινο στο σκοτάδι, ακριβώς σαν και του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ!

Ο 47χρονος Rob Spence από τον Καναδά έχασε το δεξί του μάτι όταν ήταν παιδί, σε ένα τραγικό ατύχημα με καραμπίνα.

Μετά από χρόνια, λοιπόν, και συγκεκριμένα το 2008, αποφάσισε να το βγάλει τελείως και να το αντικαταστήσει με ένα προσθετικό, το οποίο, όμως, έχει πάνω του μια κάμερα.

'Eyeborg' filmmaker has a video camera in his prosthetic eye that can record for up to 30 minutes: Rob Spence, 47, lost the sight in his right eye as a child following a shotgun accident. On having the eye removed in 2008, the Canadian decided to replace… https://t.co/XyZLhjbb2i pic.twitter.com/uiRyjJYUWP

