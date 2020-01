Snowel Gallagher, Spreaddie Mercury και Gritter Thunberg: Έτσι ονομάστηκαν αλατιέρες στόλου εκχιονιστικών μηχανημάτων

Snowel Gallagher και Gritter Thunberg είναι μεταξύ των ονομάτων – λογοπαίγνιων που δόθηκαν σε νέο στόλο μηχανημάτων διαστρώσεως αλατιού (αλατιέρες) στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ζήτησε προτάσεις ονομάτων στο Twitter και έλαβε περισσότερες από 2.000, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Τα 24 πιο ενδιαφέροντα ονόματα τέθηκαν σε ψηφοφορία και οι δημότες τάχθηκαν υπέρ της αναφοράς στη Σουηδή έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και στον Νόελ Γκάλαχερ πρώην μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος Oasis, ο οποίος είναι από το Μάντσεστερ.

Στον στόλο των μηχανημάτων χιονιού περιλαμβάνονται επίσης τα οχήματα Spreaddie Mercury (από το όνομα του αείμνηστου τραγουδιστή των Queen) και Snowbi-Gone Kenobi (λογοπαίγνιο από τον Obi-Wan Kenobi, τον χαρακτήρα του Star Wars που υποδύθηκε ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ).

Τα ονόματα θα είναι γραμμένα στα νέα οχήματα, τα οποία σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο αποκτήθηκαν μέσω επένδυσης ύψους 960.000 αγγλικών λιρών (1,2 εκατ. ευρώ) για να εξασφαλιστεί ότι οι δρόμοι του Μάντσεστερ μήκους 700 χιλιόμετρων θα παραμένουν ανοιχτοί σε συνθήκες χιονόπτωσης.

Οι χειμερινές υπηρεσίες του δήμου είναι ενεργές από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο κάθε έτους.

Greta Thunberg Has Salt Spreading Truck Named After Her https://t.co/E0mu8ed4bC pic.twitter.com/2JOhbW7GPl

— Chochilino (@ChochilinoRadio) January 14, 2020