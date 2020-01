Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος μπαίνει σε γυμναστήριο σχολείου και τα παιδιά τρέχουν να σωθούν (vid)

Ένας ανεμοστρόβιλος μπήκε σε γυμναστήριο σχολείου, ενώ ήταν μέσα τα παιδιά και γυμνάζονταν.

Μάλιστα παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, αφού πήρε παραμάζωμα την πόρτα, τις μπασκέτες και ό,τι άλλο υπήρχε στο γυμναστήριο.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα, στη Νότια Καρολίνα, η οποία πλήττεται από την κακοκαιρία και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχολείου, τραυματίστηκαν τρία παιδιά.

Surveillance footage captures the moment a reported microburst slammed into the gymnasium at a North Carolina elementary school during Monday’s severe weather, with students seen sprinting for safety.

Three children were treated for injuries. https://t.co/sszgvsq5TD pic.twitter.com/MmhxApWuSy

— ABC News (@ABC) January 14, 2020