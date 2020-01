Στην Αυστραλία σκότωσαν 5.000 καμήλες καθώς αποτελούσαν κίνδυνο (pic & vid)

Ελεύθεροι σκοπευτές από ελικόπτερα σκότωσαν περισσότερες από 5.000 άγριες δρομάδες καμήλες στην Αυστραλία σε μια εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της απειλής που αποτελούν τα ζώα αυτά για τον τοπικό πληθυσμό εν μέσω ξηρασίας.

Αξιωματούχοι της Δυτικής Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι «πολύ μεγάλες» ομάδες καμηλών, που αναζητούσαν νερό και τροφή, πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο κατοικημένες περιοχές, απειλώντας τα αποθέματα νερού των χωριών και απειλώντας να προκαλέσουν ζημιές και αποτελέσουν κίνδυνο για τους οδηγούς.

Το 2019 ήταν για την Αυστραλία η πιο ζεστή και ξηρή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, κάτι που προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται επί μήνες, αλλά και λειψυδρία σε πολλές περιοχές.

Η εκστρατεία εξόντωσης των καμηλών διήρκησε πέντε ημέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, διευκρίνισε ο Ρίτσαρντ Κινγκ, επικεφαλής μιας περιοχής που διαχειρίζονται οι αυτόχθονες στο βορειοδυτικό άκρο της Δυτικής Αυστραλίας, όπου ζουν περίπου 2.300 άνθρωποι.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες των υπερμάχων των δικαιωμάτων των ζώων, όμως υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής των μη ενδημικών άγριων ζώων σε μια από τις πιο άνυδρες και απομακρυσμένες περιοχές της Γης», εξήγησε.

«Ως διαχειριστές της περιοχής αυτής πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα βλαπτικό είδος προκειμένου να προστατεύσουμε τα πολύτιμα αποθέματα νερού προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, όπως και τη ζωή όλων, περιλαμβανομένων των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και την τοπική χλωρίδα και πανίδα», τόνισε ο Κινγκ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αποδυναμωμένες καμήλες συχνά εντοπίζονταν παγιδευμένες σε πηγάδια, όπου πολλές φορές και πέθαιναν, μολύνοντας τα αποθέματα νερού που είναι πολύτιμα για τον τοπικό πληθυσμό, όπως και την άγρια πανίδα.

«Η ξηρασία που διαρκεί, την οποία δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστεί η τοπική πανίδα, προκαλεί καταστάσεις μεγάλου στρες για τις άγριες δρομάδες», σημείωσε.

Οι δρομάδες μεταφέρθηκαν τη δεκαετία του 1840 στην Αυστραλία από τους αποίκους, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν για τις εξερευνήσεις τους ή για να μεταφέρουν προϊόντα και αγαθά, πριν την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου.

Περίπου 20.000 καμήλες είχαν εισαχθεί από την Ινδία σε διάστημα 60 ετών.

Australian helicopter-borne marksmen killed over 5,000 camels in a five-day cull of feral herds that were threatening indigenous communities in drought-stricken south. Camel herds were considered threat to scarce food and drinking water, creating dangerous hazard for drivers. pic.twitter.com/YusIoY2IsC

— Rana Suleman (@suni_maan) January 14, 2020