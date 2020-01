NASA: Ο καπνός από τις πυρκαγιές της Αυστραλίας θα κάνει έναν πλήρη κύκλο γύρω από τη Γη (vid)

Ο καπνός από τις τεράστιες πυρκαγιές στην Αυστραλία θα κάνει σύντομα ένα πλήρη κύκλο γύρω από τη Γη αναφέρει η Nasa.

Οι καπνοί κινήθηκαν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας για μήνες, «προχωρώντας» προς τον Ειρηνικό.

Η NASA ανέφερε ότι οι καπνοί από τις φλόγες την Πρωτοχρονιά είχαν διασχίσει τη Νότια Αμερική και μετακινήθηκαν «στα μισά της γης» μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

«Ο καπνός αναμένεται να κάνει τουλάχιστον ένα πλήρη κύκλο σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε η NASA.

Εκατοντάδες πυρκαγιές μαίνονται ακόμα στην Αυστραλία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 άτομα και καταστρέφοντας περισσότερα από 2.000 σπίτια.

A fleet of NASA satellites working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia. https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ

Οι καπνοί από τις φωτιές στην Αυστραλία έχουν σκεπάσει πλέον και τον ουρανό της Μελβούρνης.

Συγκεκριμένα, εδώ και λίγες μέρες ο καπνός «σκέπασε» την πόλη που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της χώρας, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική.

Visibility is horrible and you can taste the smoke in the air in Melbourne. A global ranking website rated us as having the second worst air quality in the world at one point overnight. ⁦@abcmelbourne⁩ ⁦@abcnews⁩ ⁦@BreakfastNews⁩ pic.twitter.com/VAJpgogDta

— Stephanie Ferrier (@FerrierSteph) January 13, 2020