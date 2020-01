Η αστυνομία έλυσε μετά από 5 χρόνια το μυστήριο με τα πακέτα μετρητών που εμφανίζονταν σε χωριό

Από το 2014, πακέτα με χαρτονομίσματα εμφανίζονταν μυστηριωδώς στους δρόμους ενός χωριού στην Αγγλία.

Μετά από έρευνες ετών, το μυστήριο λύθηκε: τα χρήματα δεν έπεφταν από τον ουρανό αλλά προέρχονταν από κάποιους «καλούς Σαμαρείτες» που ήθελαν να βοηθήσουν τους συγχωριανούς τους.

Δεκατρείς φορές όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι του Μπλάκχολ Κόλιαρι, στη βορειοανατολική Αγγλία, βρήκαν πακέτα με χαρτονομίσματα των 20 λιρών. Τα περισσότερα είχαν αφεθεί στο πεζοδρόμιο και ήταν συνολικής αξίας 2.000 λιρών.

Κάθε φορά, τα χαρτονομίσματα παραδίδονταν στην αστυνομία. Οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους κατοίκους, έκαναν έρευνες στις τράπεζες, το ταχυδρομείο, έψαξαν ακόμη και για δακτυλικά αποτυπώματα στα «πακέτα», χωρίς αποτέλεσμα.

Σήμερα ωστόσο, αποκάλυψαν ότι τα εξ ουρανού χρήματα ήταν το «δώρο» δύο γενναιόδωρων ανθρώπων που ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους για το χωριό, με το οποίο διατηρούν «συναισθηματικούς δεσμούς» γιατί και οι ίδιοι επωφελήθηκαν από «ένα ανέλπιστο εύρημα».

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που πλέον έχουμε μια απάντηση σ’ αυτό το μυστήριο και πολύ χαρούμενος γιατί αποκλείσαμε την πιθανότητα να συνδέονται τα χρήματα με κάποια παρανομία ή με κάποιο ευάλωτο πρόσωπο», είπε ο Τζον Φόστερ, της τοπικής αστυνομίας, ευχαριστώντας τόσο του «καλούς Σαμαρείτες» όσο και τους κατοίκους που παρέδιδαν τα χρήματα.

Τα «πακέτα» αφήνονταν σκόπιμα στον δρόμο, σε σημεία όπου ήταν πιθανόν να τα βρει κάποιος που είχε ανάγκη από χρήματα, ανέφερε η εφημερίδα Guardian.

Όπως και πολλές άλλες κοινότητες ανθρακωρύχων, το Μπλάκχολ Κόλιαρι έζησε δύσκολα χρόνια αφού έκλεισαν τα ορυχεία, τη δεκαετία του 1980. Το χωριό είναι γνωστό στη Βρετανία επειδή εκεί γυρίστηκε μια σκηνή από την ταινία «Πιάστε τον Κάρτερ» με τον Μάικλ Κέιν.

Mystery solved: People who left bundles of cash in former mining village in County Durham come forward https://t.co/Q3Mad82Tjj

— Sky News (@SkyNews) January 13, 2020