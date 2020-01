Οδηγός είδε ξαφνικά μπροστά του ένα τραμπολίνο στη μέση του δρόμου (vid)

Ένας οδηγός έμεινε έκπληκτος όταν είδε μπροστά του σε αυτοκινητόδρομο ένα τραμπολίνο.

Το τραμπολίνο ήταν κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Βρέθηκε στο σημείο επειδή στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και εικάζεται πως το παρέσυρε ο αέρας.

Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Limericκ.

A motorist was stunned to see a trampoline while driving in Ireland, when heavy winds blew it onto a motorway near Limerick. The storm created large waves in Newcastle, as officials issued wind warnings and reported widespread power outages. https://t.co/ehMb8kWttv pic.twitter.com/gJgLb86LUV

— ABC News (@ABC) January 13, 2020