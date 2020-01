Απειλήθηκε επεισόδιο: Παραλίγο σύγκρουση ρωσικού και αμερικάνικου πλοίου στην Αραβική Θάλασσα (vid)

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο μετέδωσε και βίντεο από τη στιγμή του παρ' ολίγον επεισοδίου, το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, ενώ ήρθε στη δημοσιότητα μέσω ανακοίνωσης του πέμπτου στόλου των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και φαίνεται και στο βίντεο, το ρωσικό πολεμικό πλοίο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και πλησιάζει το αντιτορπιλικό «USS Farragut». Μάλιστα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, το ρωσικό πλοίο αγνόησε τα σήματα των Αμερικάνων και πλησίασε μέχρι και τα 55 μέτρα προτού αλλάξει πορεία.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm

