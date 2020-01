Vegan έπεσε σε βαριά κατάθλιψη γιατί έφαγε κοτόπουλο από λάθος στην παραγγελία (pics)

Μια γυναίκα από το Νότιγχαμ της Βρετανίας αρρώστησε και έπεσε σε βαριά κατάθλιψη, όταν ανακάλυψε ότι είχε γίνει λάθος στην παραγγελία της και αντί για vegan χάμπουργκερ έφαγε... κοτόπουλο!

Η 27χρονη Νικ Κεντ πήγε μαζί με την αδερφή της στα KFC και παρήγγειλε ένα vegan χάμπουργκερ. Η αδερφή της, δε, που δεν είναι χορτοφάγος, πήρε ένα με κοτόπουλο και τυρί. Πήραν, λοιπόν, το φαγητό τους και πήγαν στο σπίτι.

Όταν, όμως, κάθισαν να φάνε, η Νικ ανακάλυψε το μοιραίο λάθος...

