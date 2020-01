Μια 21χρονη παρίστανε τον έφηβο και αποπλανούσε κορίτσια

Μια νεαρή Βρετανίδα, που υποδυόταν τον έφηβο προκειμένου να παραπλανήσει δεκάδες κορίτσια με στόχο να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 8 ετών.

Η Τζέμα Ουατς, 21 ετών, δημιούργησε μια διαδικτυακή προσωπικότητα, τον Τζέικ Ουάτον, υποτίθεται ένα 16χρονο αγόρι και χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξεκινήσει σχέσεις με έφηβες.

Η αστυνομία περιέγραψε το αρσενικό άλτερ έγκο της ως πολύ πειστικό.

Η Ουατς δήλωσε ένοχη τον Νοέμβριο σε επτά κατηγορίες που σχετίζονταν με τέσσερα θύματα ηλικίας 14 και 15 ετών, αν και η αστυνομία πιστεύει ότι είναι πιθανόν να υπάρχουν πολλά ακόμα άγνωστα θύματά της.

Το κατηγορητήριο σε βάρος της περιλαμβάνει κατηγορίες όπως επίθεση, σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκων.

Η Ουάτς καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών από το δικαστήριο του Ουίντσεστερ στη νότια Αγγλία.

Ξεκινούσε την αποπλάνηση των ανηλίκων κάνοντας like στα προφίλ των κοριτσιών στο Snapchat ή το Instagram.

Κατόπιν τους έστελνε μηνύματα με κολακευτικά σχόλια, ενώ πολύ σύντομα τα αποκαλούσε «μωρό» ή τα φώναζε με ονόματα κατοικίδιων.

Στο προφίλ της ως Τζέικ Ουάτον έκανε αναρτήσεις σχετικά με το σκέιτμπορντ και ανέβαζε φωτογραφίες της, ντυμένη με φαρδιά αθλητικά ρούχα, ενώ είχε τα μακριά μαλλιά της μαζεμένα σε κότσο και κρυμμένα κάτω από ένα καπέλο ή μια κουκούλα.

Αφού έπειθε τα θύματά της να τη συναντήσουν, η Ουατς ταξίδευε με τρένο εκεί που έμεναν, σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Τα κορίτσια πίστευαν ότι είχαν συνάψει σχέση με έναν έφηβο. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, έβγαιναν ραντεβού για μήνες.

Επιπλέον, γνωρίστηκε με τους γονείς ορισμένων θυμάτων της και συνομιλούσε μαζί τους, χωρίς εκείνοι να υποπτευτούν το παραμικρό.

Η Φιλίπα Κενράιτ, μία από τις αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, είπε ότι τα θύματα δεν είχαν ιδέα ότι είχαν παραπλανηθεί εωσότου η αστυνομία επικοινωνήσει μαζί τους.

«Άλλαξε τη ζωή όλων των θυμάτων της» είπε η Κενράιτ σε δημοσιογράφους, σε μια ενημέρωση πριν από την ανακοίνωση της ποινής.

«Για ορισμένα από αυτά τα κορίτσια ήταν μία από τις πρώτες σχέσεις τους».

Η υπόθεση δεν είχε δημοσιοποιηθεί κατά το παρελθόν και οι αρχές πιστεύουν ότι μόλις οι λεπτομέρειές της δουν το φως της δημοσιότητας, ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες καταγγελίες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Φιλίπα Κενράιτ ενδέχεται να υπάρχουν 20-50 θύματα που δεν έχουν προς το παρόν αναγνωριστεί.

Η Ουάτς, που άφησε το σχολείο σε ηλικία 16 ετών και ζει με τη μητέρα της στο βόρειο Λονδίνο, έγινε αντιληπτή από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2018. Αν και γνώριζε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση, συνέχισε τη δράση της ως Τζέικ για πολλούς ακόμη μήνες.

