Ο Χριστόφορος Κολόμβος μπορεί να είχε δίκιο για τους κανίβαλους στην Καραϊβική

Οι ισχυρισμοί του Ισπανού εξερευνητή Χριστόφορου Κολόμβου περί κανιβαλισμού στην Καραϊβική, ίσως και να επιβεβαιώνονται.

Για πολύ καιρό, αυτοί οι ισχυρισμοί θεωρήθηκαν μύθος, αλλά η πιο πρόσφατη έρευνα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα δείχνει ότι ίσως είχε δίκιο.

Η ομάδα ερευνητών του μουσείου χρησιμοποίησε μια τεχνολογία παρόμοια με την αναγνώριση προσώπου για να αναλύσει τα κρανία των πρώτων κατοίκων της Καραϊβικής για να βρει τις σχέσεις μεταξύ ομάδων των ανθρώπων.

Διαπίστωσαν ότι οι «Caribs», από τη Νότια Αμερική, οι φημολογούμενοι «cannibals» (κανίβαλοι) είχαν ήδη εγκατασταθεί στις Μπαχάμες 700 χρόνια πριν ο Κολόμβος φτάσει εκεί το 1492.

Ο Κολόμπους ισχυρίστηκε ότι η ειρηνική φυλήArawaks, ο οποία επίσης ζούσε εκεί, τρομοκρατήθηκε από τους Caribs, οι οποίοι απήγαγαν γυναίκες και σκότωναν άντρες ενώ στην συνέχεια τους έτρωγαν.

«Έχω περάσει χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι ο Κολόμβος ήταν λάθος αλλά μάλλον τελικά δίκιο», παραδέχτηκε ο William Keegan, ανώτερος ερευνητής στο μουσείο.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλα όσα πιστεύαμε ότι ήμασταν», είπε.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα κρανία χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μπόρεσαν να αποκαλύψουν ότι υπήρξε στην πραγματικότητα παρουσία Carib στην Καραϊβική όταν την επισκέφθηκε ο Κολόμβος και μάλιστα πολύ νωρίτερα.

Προηγούμενες μελέτες βασίστηκαν σε αντικείμενα όπως εργαλεία και κεραμικά για την ανίχνευση της γεωγραφικής προέλευσης και της μετακίνησης των ανθρώπων μέσω της Καραϊβικής με την πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές λένε ότι με την προσθήκη ενός βιολογικού στοιχείου ήταν σε θέση να φέρουν την ιστορία των φυλών στην επιφάνεια.

Η Ann Ross, καθηγήτρια βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, χρησιμοποίησε τρισδιάστατα «ορόσημα» του προσώπου, όπως το μέγεθος μίας οπτικής κοιλότητας ή μήκους μιας μύτης, για να αναλύσει περισσότερα από 100 κρανία.

«Η ανάλυση όχι μόνο αποκάλυψε τρεις ξεχωριστές ομάδες της Καραϊβικής, αλλά και τις μεταναστευτικές τους διαδρομές, που ήταν πραγματικά εκπληκτικές», ανέφερε.

Κοιτάζοντας τα αρχαία πρόσωπα δείχνει ότι οι πρώτοι άποικοι της Καραϊβικής ήρθαν από το Γιουκατάν, κινούνταν στην Κούβα και τις Βόρειες Αντίλλες.

