Τέλος στο «θρίλερ»: Πέρασε από το βρετανικό κοινοβούλιο η συμφωνία για το Brexit

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων με ψήφους 330 υπέρ έναντι 231 κατά.

Ο νόμος θα σταλεί στη συνέχεια στην Άνω βουλή και αναμένεται να γίνει νόμος τις επόμενες εβδομάδες, αφήνοντας αρκετό χρόνο, προκειμένου η Βρετανία να αποχωρήσει στις 31 Ιανουαρίου με μια συμφωνία που θα ελαχιστοποιεί την όποια αναταραχή στο μέτωπο της οικονομίας.

"The ayes to the right 330, the noes to the left 231"

MPs vote to pass the Withdrawal Agreement Bill on its final reading in the House of Commons

The bill, which will implement the UK government's Brexit deal, will now move to the Lordshttps://t.co/aQXZn9q6PL pic.twitter.com/SRCh4MT8PY

