Φοιτήτρια μετέτρεψε ένα βανάκι σε σπίτι για να μην πληρώνει ενοίκιο

Μια φοιτήτρια πλήρωνε πολλά σε ενοίκιο και λογαριασμούς και σκέφτηκε να κάνει κάτι ώστε να γλιτώσει από αυτά τα έξοδα.

Έτσι μετέτρεψε ένα βανάκι σε σπίτι.

Συγκεκριμένα, η Caitlin Mooney, 25 ετών, δεν μπορούσε να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς αφού έχει λιγοστά χρήματα μέχρι να τελειώσει το μεταπτυχιακό της.

Οπότε μετέτρεψε ένα βανάκι 35 ετών σε σπίτι. Το όχημα ήταν του 1986 και το αγόρασε τον περασμένο Μάϊο έναντι του ποσού των 3.000 δολαρίων.

Μάλιστα, όπως δήλωσε, έχει δεσμευτεί να ζήσει μια πιο μινιμαλιστική ζωή για να γλιτώνει από τα υψηλά ενοίκια και τους λογαριασμούς.

«Πλήρωνα περίπου 250 λίρες το μήνα σε ενοίκιο και λογαριασμούς», ανέφερε και τόνισε «αν και δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσό για τα πάγια έξοδα εγώ δεν μπορούσα να πληρώνω. Άλλωστε είμαστε τόσες ώρες στην δουλειά, δεν έχει νόημα να πληρώνουμε τόσα για σπίτι απλά για να κοιμηθούμε εκεί».

