Ιράκ: Ρουκέτες χτύπησαν την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης (vids)

Δύο ρουκέτες έπεσαν μέσα στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η αμερικανική πρεσβεία, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε ο ιρακινός στρατός χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Δύο ρουκέτες Κατιούσα έπεσαν εντός της Πράσινης Ζώνης χωρίς να προκληθούν θύματα. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», υπογράμμισε ο ιρακινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Ιρακινές αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Reuters πως οι ρουκέτες προκάλεσαν φωτιά μέσα στην Πράσινη Ζώνη και τουλάχιστον μία από τις ρουκέτες έπεσε 100 μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στην ίδια περιοχή μετά τη δολοφονία του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή πριν από πέντε μέρες στην ιρακινή πρωτεύουσα.

