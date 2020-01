«Αρμαγεδδών» στην Αυστραλία: Ένα δισ. ζώα νεκρά, καμένη έκταση ίση με την ηπειρωτική Ελλάδα

Στο ένα δισεκατομμύριο ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών ζώων στις πυρκαγιές της Αυστραλίας.

Οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 480 εκατομμύρια ζώα νεκρά στις πυρκαγιές που κατακαίνε την Αυστραλία από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα τεράστια μέτωπα που ξέσπασαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και ενισχύθηκαν τις τελευταίες μέρες αναθεώρησαν προς τα πάνω των αριθμό των νεκρών ζώων.

Οι οικολόγοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των οικόσιτων ζώων, των κοάλα, των καγκουρό, των προβάτων και άλλων που έχουν χαθεί στη φωτιά ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο!

Σύμφωνα με το Sydney News, τα 800 εκατομμύρια ζώα κάηκαν στην Νέα Νότια Ουαλία. Το 30% των κοάλα στην πολιτεία έχουν χαθεί, κυρίως γιατί δεν μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τις φλόγες. Στα Γαλάζια Όρη, δυτικά από το Σίδνεϊ, χάθηκε το 50% των προστατευόμενων εκτάσεων σε δύο μήνες.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv

— ABCcameramatt (@ABCcameramatt) January 5, 2020