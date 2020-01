Πουέρτο Ρίκο: Σεισμός των 6,4 βαθμών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα (pics & vid)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών, την οποία ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, έπληξε το Πουέρτο Ρίκο την Τρίτη (7/1), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της νήσου και να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Ένας 73χρονος σκοτώθηκε αφού τον καταπλάκωσε ένας τοίχος την ώρα που κοιμόταν γράφει η εφημερίδα El Nuevo Dia.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στο Πόντσε, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης Μαγίτα Μελέντεζ, στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAPA.

Η κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο Ουάντα Βασκέζ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά, γράφει η εφημερίδα El Nuevo Dia.

Όπως ανακοίνωσε, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, εκτός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα παραμείνουν κλειστές, ενώ έθεσε σε ισχύ έκτακτη μέτρα.

Η νήσος συγκλονίζεται από σειρά σεισμών τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών μιας σεισμικής δόνησης 5,8 βαθμών την Δευτέρα, η οποία προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια στις νότιες ακτές της χώρας.

Η Βασκέζ, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Αύγουστο μετά την παραίτηση του Ρικάρντο Ροσέλο υπό την πίεση μαζικών κινητοποιήσεων σε βάρος του, απηύθυνε μέσω του Twitter εκκλήσεις προκειμένου οι πολίτες να μην πανικοβάλλονται.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι σημειώθηκε ένα μικρό τσουνάμι ύψους γύρω στα 20 εκατοστά.

Ο πρώτος και ισχυρότερος σεισμός της Τρίτης, μεγέθους 6,4 βαθμών, σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χλμ στις 4.24 το πρωί κοντά στο Πόντσε, στις νότιες ακτές της νήσου, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο σεισμός ήταν «πάρα πολύ ισχυρός» και διήρκησε έως και 30 δευτερόλεπτα. Τον ακολούθησαν μετασεισμοί, μεταξύ αυτών ένας που είχε μέγεθος 5,8 βαθμούς.

Puerto Rico declares a state of emergency after a 6.4 magnitude earthquake struck the Caribbean island leaving at least 346 people homeless https://t.co/F104TaugsF pic.twitter.com/0ExaE5yyhz

Ο αντίκτυπος από τη σεισμική δόνηση στις νότιες ακτές του Πουέρτο Ρίκο είναι μεγάλος. Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, στις πόλεις Γκουαγιανίλα, Γκουανίκα και Πόντσε καταγράφονται οι μεγαλύτερες ζημιές.

Στην Γκουαγιανίλα, κατέρρευσε μια εκκλησία, έγινε γνωστό από τον δήμαρχος της πόλης Νέλσον Τόρες Γιορντάν, ο οποίος έκανε λόγο για «πανικό» μεταξύ των πολιτών.

Επίσης, τουλάχιστον 8 σπίτια έχουν ισοπεδωθεί στο Γιόκο, γράψει η El Nuevo Dia.

At least one dead and island-wide power cuts as Puerto Rico hit by 6.4-magnitude earthquake https://t.co/jkhxVXNXYb

