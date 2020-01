Πεζοπόρος που αγνοούταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στο Γκραντ Κάνιον βρέθηκε ζωντανός (pic & vid)

Ένας άνδρας, που αγνοούταν στο Γκραντ Κάνιον για 11 ημέρες, βρέθηκε ζωντανός την Πέμπτη, έχοντας βιώσει τη μεγαλύτερη και πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής του!

Ο 58χρονος Martin E. O'Connor, από το Τέξας, εξαφανίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου, όταν και έφυγε από το καταφύγιο Yavapai Lodge, στο οποίο και είχε καταλύσει από τις 17 του ίδιου μήνα.

Από τότε χάθηκαν τα ίχνη του και τα σωστικά συνεργεία, μετά από σχεδόν, δύο εβδομάδες αναζήτησης, φοβόντουσαν πια για τα χειρότερα...

Το απόγευμα της Τετάρτης, ωστόσο, άλλοι πεζοπόροι ανέφεραν ότι είδαν από μακριά τον Martin, ο οποίος, τελικά και εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης, κατάκοπος, και διασώθηκε με ελικόπτερο.

WOW: A hiker reported missing in Grand Canyon National Park last month was found alive and rescued Thursday, according to park officials. The man was last seen on Dec. 22.https://t.co/0c8YdFROYz

— Eyewitness News (@wchs8fox11) January 4, 2020