Δολοφονία Σουλεϊμανί: Σημαία πολέμου ύψωσε το Ιράν! (vids)

Μυρίζει... μπαρούτι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή!

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, που έπεσε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης, μετά από αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ, στον τρούλο του εμβληματικού για τους σιίτες τζαμιού στην πόλη Jamkaran του Ιράν, υψώθηκε για πρώτη φορά κόκκινη σημαία, που συμβολίζει τις επερχόμενες μάχες!

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

