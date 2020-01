Δύο σε ένα: Έπιασαν λούτσο και βρήκαν στην κοιλιά του ζωντανή πέρκα (pics & vid)

Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια.

Για την ακρίβεια... με έναν σμπάρο δύο ψάρια για τρεις ψαράδες από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ!

Οι τρεις φίλοι, ο Roger, ο Andy και ο Jeremiah πήγαν για ψάρεμα την Πρωτοχρονιά στον Μισσισσιππή, πιάνοντας έναν μεγάλο λούτσο.

Επέστρεψαν, λοιπόν, αμέσως και είπαν να φιλετάρουν το ψάρι, για να το μαγειρέψουν.

Τη στιγμή, ωστόσο, που το άνοιγαν για να το καθαρίσουν, έπαθαν την πλάκα της ζωής τους, καθώς μέσα από την κοιλιά του πετάχτηκε μια ολοζώντανη πέρκα, που σπαρταρούσε!

Προφανώς, ο λούτσος μόλις είχε φάει, δυστυχώς για τον ίδιο, το τελευταίο του γεύμα, και φαίνεται ότι δεν χόρτασε, για να κυνηγήσει και το δόλωμα των ψαράδων.

