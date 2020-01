Με επτάωρη διαδήλωση γιόρτασε τα γενέθλιά της η Γκρέτα Τούνμπεργκ (pics)

Η νεαρή Σουηδή γιόρτασε κάπως διαφορετικά αυτή την ημέρα: Με μια επτάωρη διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο της Σουηδίας.

Αψήφησε τις άσχημες καιρικές συνθήκες στη γενέτειρά της και συνέχισε την εκστρατεία «Απεργία για το Κλίμα», που πραγματοποιεί κάθε Παρασκευή.

She spent the day protesting climate change inaction outside Sweden’s parliament for 7 hours: “I’m not the kind of person who celebrates birthdays.” pic.twitter.com/2BGOT0GZB2

«Στέκομαι εδώ και απεργώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ως συνήθως… μετά θα πάω στο σπίτι», είπε στο Reuters η Τούνμπεργκ, την οποία το περιοδικό Time ανακήρυξε «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2019. «Δεν θα έχουμε τούρτα γενεθλίων, αλλά θα φάμε δείπνο», πρόσθεσε.

Για τη χρονιά που πέρασε, η νεαρή είπε ότι ήταν «παράξενη και γεμάτη από δραστηριότητες, αλλά επίσης ήταν και θαυμάσια, επειδή βρήκα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και αυτό που κάνω έχει επίδραση».

Happy Birthday @GretaThunberg! 17! You're an incredible and amazing friend and leader in this movement. I have a feeling action is soon to come, politicians cannot go on ignoring all of us! pic.twitter.com/cG6uhgKg7Z

