Άνθισε το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου που βρωμάει σαν σάπια σάρκα (pics & vids)

Είναι εξαιρετικά σπάνιο, μεγάλο, όμορφο, αλλά και... βρομερό.

Ο λόγος για το λουλούδι Rafflesia tuan-mudae, που είναι γνωστό για το τεράστιο μέγεθός του, αλλά και για τη χαρακτηριστική, απαίσια μυρωδιά του, που θυμίζει σάπια σάρκα, με αποτέλεσμα να προσελκύει μύγες και άλλα έντομα, που το επικονιάζουν.

Το συγκεκριμένο είδος, που φυτρώνει σε Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, στη χερσόνησο της Μαλαισίας, καθώς και στις νήσους Ιάβα, Σουμάτρα και Καλιμάντ, ανήκει σε ένα γένος παρασιτικών φυτών, το οποίο περιλαμβάνει, περίπου, 28 ποικιλίες. Το πλάτος του συγκεκριμένου λουλουδιού ξεπερνάει το ένα μέτρο και 30 εκατοστά, αλλά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100!

The giant Rafflesia tuan-mudae—a fleshy red flower with white blister-like spots on its enormous petals—came in at a whopping 111 centimeters (3.6 foot) in diameter. https://t.co/xWJ03HN804

Δυστυχώς, ανθίζουν μόνο για λίγες μέρες κάθε φορά, μέχρι 10 το πολύ. Για παράδειγμα, αυτό «πέθανε» σε επτά...

'World's biggest flower' that smells like ROTTING FLESH blooms in Indonesia: Rafflesia tuan-mudae has large petals and blossomed in the Indonesian rainforest before dying after just a week. https://t.co/qaCRRZeUjl pic.twitter.com/EQ6rs1Yyoy

