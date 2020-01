Συγκλονιστικές εικόνες από τον πύρινο εφιάλτη στην Αυστραλία (pics & vids)

Μαίνονται οι φονικές πυρκαγιές στην Αυστραλία αφού αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι αγνοούνται.

Άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στις ακτές, ζώα τρέχουν να σωθούν και περιουσίες αφανίζονται.

Ωστόσο αρκετοί είναι και εκείνοι που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 40 εκατομμύρια τετραγωνικά εκτάσεων και νέες εστίες δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά εξαιτίας του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων.

Μάλιστα το Σάββατο αναμένεται κύμα καύσωνα που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Περίπου μισό δισεκατομμύριο ζώα στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί λόγω των πυρκαγιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, πολλά από τα εκτιμώμενα 480 εκατομμύρια θηλαστικά, πουλιά και ερπετά έχουν πεθάνει από τις πυρκαγιές ή λόγω της απώλειας οικοτόπων.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο με το κοάλα που σταμάτησε ποδηλάτη για να πιει νερό αλλά και το καγκουρό που έπεσε σε πισίνα για να γλιτώσει από την φωτιά που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

