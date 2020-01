Ανακαλύφθηκαν 220 νέοι «πολεμιστές» στη νεκρόπολη του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας (vid)

Οι πήλινοι «πολεμιστές» του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας έχουν αυξηθεί καθώς οι αρχαιολόγοι ανέφεραν ότι βρήκαν 220 νέους, με καλά διατηρημένους πρωτότυπους χρωματισμούς.

Ο τάφος του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ βρίσκεται στην καρδιά ενός λόφου ύψους 249 ποδιών (76 μ.), σε αυτή που είναι σήμερα η περιοχή Lintong του Xi'an, στα βορειοδυτικά της Κίνας.

Η νεκρόπολη που περιβάλλει τον ανοιχτό τάφο φιλοξενεί πάνω από 8.200 γλυπτά από πηλό, τα οποία αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1974 από τοπικούς αγρότες.

Μάλιστα, η τελευταία εκσκαφή στο σημείο έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία.

Μεταξύ των άλλων πρόσφατων ευρημάτων από τη νεκρόπολη είναι ένα χρυσό ειδώλιο καμήλας το οποίο πιστεύεται ότι είναι το παλαιότερο του είδους του στην Κίνα.

Επίσης, μαζί με τους νέους στρατιώτες, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν όπλα και δώδεκα άλογα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ανασκαφών στον τάφο.

«Τα πήλινα αγάλματα που είχαμε βρει στην αρχή δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το χρώμα τους αφού αδυνατούσαμε να τα συντηρήσουμε με τρόπο ώστε να μείνουν σχεδόν αναλλοίωτα. Ωστόσο πλέον μπορούμε να το κάνουμε αφού η τεχνολογία μας βοηθά να διατηρηθούν ζωντανά τα χρώματα», ανέφερε ο κ. Liu.

«Η έκθεση, η ανασκαφή και η συντήρηση του μαυσωλείου συνεχίζονται», κατέληξε.

Ο «στρατός Terracotta» είναι μια συλλογή γλυπτών από πηλό που απεικονίζουν τους στρατιώτες του Qin Shi Huang, του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας.

Πρόκειται για μια μορφή ταφικής τέχνης που θάφτηκε με τον αυτοκράτορα το 210-209 π.Χ. με σκοπό την προστασία του στη μετά θάνατον ζωή του.

