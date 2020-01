Εντοπίστηκε ο κρατήρας του μεγαλύτερου μετεωρίτη που χτύπησε ποτέ τη Γη (pic)

Ο κρατήρας, που άφησε πίσω του ο μεγαλύτερος μετεωρίτης που χτύπησε ποτέ τη Γη, ήρθε, μετά από 100 -και πλέον- χρόνια αναζήτησης, στο «φως»!

Ίχνη του τεράστιου μετεωρίτη -αναφέρει το περιοδικό PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America- ο οποίος έπληξε τον πλανήτη μας πριν από, περίπου, 790.000 χρόνια, έχουν βρεθεί στο 20% του ανατολικού ημισφαιρίου -το ένα δέκατο, δηλαδή, ολόκληρης της επιφάνειας της Γης!

Οι ερευνητές είχαν πολλά χρόνια τώρα στοιχεία στα χέρια τους πως ο μετεωρίτης είχε πέσει κάπου στην Ινδοκίνα, αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν πού ακριβώς. Μέχρι σήμερα.

Όπως αποδεικνύεται, λοιπόν, ο κρατήρας βρίσκεται στο σημερινό Λάος... θαμμένος κάτω από ηφαιστειακή λάβα!

Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος -αν αναρωτιέστε γιατί δεν μπορούσαν να βρουν κάτι τόσο μεγάλο- που ήταν δύσκολος ο εντοπισμός του τεράστιου κρατήρα, ο οποίος έχει φάρδος 13 χιλιόμετρα και 17 χιλιόμετρα μήκος.

Πώς τον βρήκαν;

Γνωρίζοντας ότι η πρόσκρουση ενός μετεωρίτη έχει ως αποτέλεσμα γεωλογικές αντιδράσεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, παράγουν τεκτίτες, χάλκινα σώματα φυσικού γυαλιού, που εκτοξεύονται από τους μετεωρίτες, τους μελέτησαν και κατάφεραν να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια πότε και πού το ουράνιο σώμα έπεσε στη Γη.

Πραγματοποίησαν, μάλιστα και μετρήσεις βαρύτητας πεδίου, «για να δουν αν υπάρχει βαρυτική ανωμαλία, που θα υποδείκνυε έναν μεγάλο θαμμένο κρατήρα», όπως ακριβώς και αποδείχθηκε ότι υπάρχει.