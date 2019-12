Μία 32χρονη έπεσε από βράχους ύψους 30 μέτρων επειδή «χάζευε» στο κινητό της (vid)

Τυχερή πάνω στην ατυχία της, στάθηκε μία 32χρονη στο Λος Άντζελες την προηγούμενη Τρίτη.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Η γυναίκα που επέλεξε να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της, βρισκόταν στο Πάλος Βέρντες όπου και έπεσε από βράχους ύψους 30 μέτρων στο κενό.

Η πτώση της, ευτυχώς δεν είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, όμως χρειάστηκε να περάσουν 13 ώρες μέχρι να την εντοπίσει κάποιος, καθώς από τις 19:00 που έγινε το ατύχημα, ένας περαστικός την άκουσε να ζητάει βοήθεια στις 8:00 την επόμενη μέρα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το γραφείο του σερίφη και οργανώθηκε ειδική αποστολή για την περισυλλογή και την μεταφορά της σε νοσοκομείο...

VIDEO: Palos Verdes, fall from 100’ cliff. #LASD Air Rescue 5 on scene working with @LACoFDPIO ground crews inserting LASD SEB Tactical Medics to conduct a hoist rescue. Patient was treated and airlifted to trauma center. @lacfd pic.twitter.com/EobIvem3YR

— SEB (@SEBLASD) December 27, 2019