Συναγερμός στο Τέξας: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εκκλησία, δύο νεκροί (pics)

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, προτού τον πυροβολήσει ένα μέλος της εκκλησίας.

Από το συμβάν, που έλαβε χώρα στην πόλη Γουάιτ Σέτλμεντ, στην κομητεία Τάραντ του Τέξας, έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, που υπέκυψαν στα τραύματα τους, ενώ ακόμα ένα άτομο είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

UPDATE: Livestream recording shows gunman getting up from his seat at a Texas church and opening fire, shooting 2 people before he gets shot by someone else. 2 confirmed dead, 1 critical. Motive unknown. pic.twitter.com/muAkbkkji3

