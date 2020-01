Σκιέρ ήταν θαμμένος 5 ώρες στο χιόνι και επέζησε!

Ένας σκιέρ κατάφερε να επιζήσει αφού ήταν θαμμένος 5 ώρες κάτω από το χιόνι και εντοπίστηκε από τον πομπό που είχε μαζί του.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είχε πάει για σκι με την παρέα του όταν οι φίλου τον έχασαν από το οπτικό τους πεδίο.

Όσο περνούσε η ώρα ο άνδρας δεν εμφανιζόταν με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ανησυχούν.

Έτσι ειδοποίησαν τις Αρχές, αναφέροντας πως προσπάθησαν να τον πάρουν τηλέφωνο και άκουγαν μόνο έναν παράξενο θόρυβο, ενώ κανείς δεν μιλούσε.

Οι διασώστες τον εντόπισαν από τον πομπό που είχε μαζί του περίπου 2 ώρες μακριά, θαμμένο κάτω από το χιόνι.

Ο 26χρονος έμεινε 5 ώρες κάτω από το χιόνι και το μόνο που έπαθε ήταν υποθερμία. Πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό συνέβη στην Αυστρία.

'Miracle' as skier, 26, survives five hours buried under avalanche in Austria https://t.co/lDx8DHD8FQ pic.twitter.com/oJOYgBwhLk

— Daily Mirror (@DailyMirror) December 27, 2019