Αστροναύτες του ISS έψησαν το πρώτο διαστημικό μπισκότο (pics)

Το πρώτο διαστημικό μπισκότο είναι γεγονός!

Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έψησαν ένα χριστουγεννιάτικο μπισκότο σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, αλλά... ούτε που το άγγιξαν, αφού η λιχουδιά είναι πολύ σημαντική για να φαγωθεί.

Η Κριστίνα Κοχ της NASA ανέβασε μια χαρακτηριστική φωτογραφία μαζί με τον αστροναύτη Λούκα Παρμιτάνο και το μπισκότο σε πρώτο πλάνο, να αιωρείται...

«Φτιάξαμε κουλουράκια και γάλα για τον Άγιο Βασίλη φέτος. Χαρούμενες διακοπές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», έγραψε η Κοχ στο Twitter.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station ! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj

Όπως προείπαμε, ωστόσο, το μπισκοτάκι δεν θα καταλήξει στο στομάχι των αστροναυτών, αλλά θα διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι να αποσταλεί στη Γη για... έρευνα!

Και αυτό, γιατί αποτελεί μέρος της δοκιμής ενός φούρνου, που στάλθηκε στον ISS τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για τον μικρό κυλινδρικό φούρνο μηδενικής βαρύτητας Zero G Oven, ο οποίος είναι σε θέση να ζεστάνει το φαγητό μέχρι τους 363,3 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει τη δυνατότητα να ψήσει μόνο ένα μπισκότο τη φορά...

The experimental Zero G oven will be able to bake one cookie at a time, and it’s possible the treats may come out as cookie balls or cylinders. https://t.co/IGTfISiYSr

— Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) November 15, 2019