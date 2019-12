Καζακστάν: Ζητούσαν βοήθεια μέσω social media οι επιζώντες (pics & vid)

Αεροσκάφος Fokker-100 της Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα συνετρίβη σήμερα στο Καζακστάν λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Αλμάτι με προορισμό την πρωτεύουσα Νουρ-Σουλτάν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιζώντες ζητούσαν βοήθεια μέσω των social media όπως το Twitter και το Facebook.

Bek Air plane with 100 passengers on board crashes in Kazakhstan A Fokker 100 plane with 95 passengers and 5 crew members on board crashed near Almaty on Friday, the airport of Kazakhstan's biggest city. There were survivors and emergency services were working at the site. pic.twitter.com/MvvWdWLhye — Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) December 27, 2019

Breaking: A Bek Air plane carrying around 100 people has crashed shortly after takeoff in Kazakhstan. pic.twitter.com/TxlLPrZ0sG — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 27, 2019

Κάποιοι μάλιστα ανέβαζαν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της συντριβής.

Άλλοι από τους επιβάτες ειδοποίησαν τηλεφωνικά τις Αρχές του Καζακστάν.

Officials in Kazakhstan say at least 15 people are dead after a plane with 98 people aboard crashed shortly after takeoff. At least 66 others have survived with injuries. https://t.co/VG3t8NykLt — The Associated Press (@AP) December 27, 2019

Ο πρόεδρος του Καζακστάν ανακήρυξε το Σάββατο 28η Δεκεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους

Ο Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακήρυξε το Σάββατο 28η Δεκεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

«Ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακήρυξη την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα εθνικού πένθους εξαιτίας» εξαιτίας των θανάτων των επιβατών του αεροσκάφους, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας του Καζακστάν.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας χαμηλού κόστους ανεστάλησαν και όλα τα Φόκερ-100 δόθηκε εντολή να καθηλωθούν στο έδαφος.

Το υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανονισμών ασφάλειας των πτήσεων.