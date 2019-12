Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου ανακοίνωσαν πως υπάρχουν επιζώντες και ότι επιτόπου επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το Φόκερ-100, που παρήγαγε η ομώνυμη γερμανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ως την πτώχευσή της, έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωση, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας. Θα εκτελούσε πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν, πρωτεύουσα της κεντρασιατικής χώρας.

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn

— Hamadi Aram (@H_Aram) December 27, 2019