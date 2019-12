Αρκετοί οι νεκροί στις Φιλιπίννες από τον τυφώνα «Φανφόν» (pics)

Ανήμερα Χριστουγέννων ο τυφώνας «Φανφόν» χτύπησε τη νησιωτική ασιατική χώρα που ως επί το πλείστον είναι χριστιανική και ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 16 επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Ωστόσο, από την υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών των Φιλιππίνων έγινε σαφές ότι αυτό αφορά τον αρχικό απολογισμό, διευκρινίζοντας ότι αφορά το κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται ο αριθμός να αυξηθεί.

Την ώρα που ο τυφώνας χτύπησε, εκατοντάδες κόσμου βρισκόταν εγκλωβισμένος σε κτίρια σχολείων και γυμναστηρίων, για να προφυλαχθεί.

Στο πέρασμά του προκάλεσε μπλακ άουτ σε ολόκληρες πόλεις, ενώ πολλές οικίες υπέστησαν ολοκληρωτικές καταστροφές.

Typhoon #Phanfone is now moving into the South China Sea having caused much destruction across central parts of the #Philippines. pic.twitter.com/uyoOkIi5rl

— Met Office Storms (@metofficestorms) December 26, 2019