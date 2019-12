Πύθωνας έπεσε από τζετ σε διάδρομο αεροδρομίου και καθυστέρησε τις πτήσεις

Σοκαρισμένοι έμειναν οι ταξιδιώτες που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο όταν ενημερώθηκαν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις πτήσεις τους λόγω… ενός πύθωνα!

Συγκεκριμένα, ο πύθωνας «ταξίδεψε» από το Μπρίσμπεϊν στη Νέα Ζηλανδία, όταν ξαφνικά και άγνωστο πως, έπεσε από το τζετ στο οποίο ήταν μέσα.

Το ερπετό έμεινε αρχικά απαρατήρητο μέχρι την στιγμή που ο πιλότος της επόμενης πτήσης λίγο πριν απογειωθεί παρατήρησε ένα «ξένο αντικείμενο» και ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου.

«Οι αξιωματικοί μας εξέτασαν προσεκτικά το τζετ για να επιβεβαιώσουν ότι ήταν το μοναδικό φίδι», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το φίδι αποκεφαλίστηκε με ένα φτυάρι, ωστόσο οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου δεν το επιβεβαιώνουν.

