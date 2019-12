Μπαλαρίνες διαμαρτυρήθηκαν έξω από την όπερα του Παρισιού... χορεύοντας (vid)

Μπαλαρίνες χόρεψαν σκηνές από τη Λίμνη των Κύκνων στον προαύλιο χώρο της Όπερας του Παρισιού για να διαμαρτυρηθούν κατά των σχεδίων του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν να καταργήσει το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης, από το οποίο επωφελούνται.

Υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας του Παρισιού, οι χορεύτριες έδωσαν παράσταση για 20 λεπτά ενώπιον εκατοντάδων περαστικών. Πίσω τους διέκρινε κανείς πανό με συνθήματα όπως «ο Πολιτισμός σε Κίνδυνο».

Οι χορευτές της Όπερας του Παρισιού εντάσσονται σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη στην ηλικία των 42 ετών, δύο δεκαετίες νωρίτερα από τον μέσο εργαζόμενο. Θα χάσουν τα προνόμιά τους, εάν ο Μακρόν προχωρήσει στα σχέδιά του για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που, όπως διαβεβαιώνει, θα είναι δικαιότερο.

«Ξεκινάμε τον κλασικό χορό στην ηλικία των 8 ετών. Έως το τέλος της εφηβείας μας, θα έχουμε υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς, είπε η μπαλαρίνα Ελουάζ Γιοκεβιέλ.

«Μόλις φθάσεις την ηλικία των 42, υποφέρεις ήδη από αρθρίτιδα, κατάγματα, κήλη και σε κάποιες περιπτώσεις έχεις ήδη γοφούς από τιτάνιο. Είναι δύσκολο να διατηρήσεις ένα επίπεδο αριστείας έως τα 42, στα 64 αυτό μοιάζει αδύνατο», συμπλήρωσε.

Οι χορευτές και χορεύτριες απεργούν μαζί με άλλους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, περιλαμβανομένων των ερμηνευτών της κρατικής Comedie Francaise, από την 5η Δεκεμβρίου. Δεκάδες παραστάσεις έχουν ακυρωθεί.

«Είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε την ποιότητα της Όπερας του Παρισιού», δηλώνει ο Ζακ Πεν, πατέρας μιας μπαλαρίνας.

«Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να χορέψουν πέραν της ηλικίας των 42».

A beautiful public performance today by the Paris Opera's striking ballet dancers & orchestra.

France's strike vs. austerity is bringing art back into the streets.pic.twitter.com/lRuw6faCRN

— Eric Blanc (@_ericblanc) December 24, 2019