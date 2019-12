Γαλλία: Το υπουργείο Πολιτισμού απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα ενός σπάνιου πίνακα του Τσιμαμπούε (pic)

Το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι απαγορεύει να εξαχθεί από τη χώρα ένας πολύ σπάνιος πίνακας του Ιταλού, προαναγεννησιακού ζωγράφου Τσιμαμπούε, που πουλήθηκε τον Οκτώβριο σε δημοπρασία έναντι ποσού άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Παρίσι επιθυμεί να αγοραστεί ο πίνακας από το δημόσιο και να ενταχθεί στις εθνικές συλλογές της Γαλλίας.

Το έργο «Ο Χριστός χλευαζόμενος» βρέθηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια μετακόμισης, στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Κομπιέν.

Paris blocks the export of Cimabue from all records, sold 24 million euros in October https://t.co/mEz38hgtZB

