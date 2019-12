Του επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 70.000 ευρώ επειδή κατέστρεψε δέντρο 90 ετών!

Βαρύ ήταν το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν άντρα, επειδή κατέστρεψε ένα δέντρο 90 ετών έξω από το σπίτι του.

Συγκεκριμένα, ο Stephen Lawrence καλείται να πληρώσει 60.000 λίρες (περίπου 70.000 ευρώ) επειδή έκανε ζημιά σε προστατευόμενο κέδρο.

Ο άνδρας έχει υποβάλει δυο φορές ενστάσεις αλλά και οι δυο απορρίφθηκαν!

Σύμφωνα με το δικαστήριο, το πρόστιμο του επιβλήθηκε επειδή παρά τις προειδοποιήσεις, εκείνος έβγαλε το φλοιό του δέντρου με αποτέλεσμα η ζημιά να είναι μεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά του είχε επιβληθεί πρόστιμο 90.000 λιρών, αλλά τελικά μειώθηκε καθώς παραδέχθηκε την ενοχή του.

Homeowner is fined £60,000 because he deliberately damaged 90-year-old protected cedar tree on street outside his house forcing the council to fell it https://t.co/X2UPA7YLbg

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 22, 2019