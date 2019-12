Σικάγο: Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για τους πυροβολισμούς στο πάρτι στη μνήμη ενός θύματος... πυροβολισμών (pics & vid)

Το πάρτι προς τιμή ενός θύματος πυροβολισμών στο Σικάγο έληξε άδοξα όταν οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν... πυρά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, οι τέσσερις εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Η αστυνομία έχει συλλάβει δύο υπόπτους.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό επιθεωρητή Φρεντ Ουόλερ, τον επικεφαλής της υπηρεσίας περιπολιών της πόλης, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα στο σπίτι όπου γινόταν το πάρτι, αφού προηγήθηκε ένας καυγάς, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Όταν οι παριστάμενοι άρχισαν να τρέχουν έξω στον δρόμο για να σωθούν, κάποιος συνέχισε να τους πυροβολεί μέσα από το κτίριο.

Thirteen people were wounded in a shooting at a party to honor the victim of earlier gun violence, Chicago police said. One person was arrested with a weapon and another was identified as subject of interest, said Chicago Police Chief Fred Waller https://t.co/dWpSyg00uu pic.twitter.com/J1dje09VqM

