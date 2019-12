Αρκετοί νεκροί από τις καταιγίδες σε Ισπανία και Πορτογαλία (pics & vid)

Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν από την Πέμπτη την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός ψαρά στην Καταλονία, ο οποίος παρασύρθηκε από τα μεγάλα κύματα στη Μεσόγειο.

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Πορτογαλία και άλλοι επτά στην Ισπανία, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο.

Εξαιτίας των ανέμων, ο ψαράς έπεσε στο νερό από τους βράχους και σκοτώθηκε στο Σαντ Φελιού δε Γκουίσολς, ένα θέρετρο που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, όπως έγινε γνωστό από τις περιφερειακές αρχές της Καταλονίας.

Ένας άλλος ψαράς και τρεις αστυνομικοί έπεσαν στη θάλασσα για να τον βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η υπηρεσία επειγόντων της Καταλονίας έλαβε 1.118 κλήσεις για να επέμβει, καθώς από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα σε στέγες κατοικιών.

Μεταξύ των θυμάτων στην Ισπανία ήταν και ένας οδηγός αυτοκινήτου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από τα φουσκωμένα νερά ενός ποταμού στο Ουέσκαρ της Ανδαλουσίας.

Destructive flooding in Reinosa, Cantabria, Spain yesterday evening, Dec 19th. Thanks to Fran Fer for the report - posted with permission. pic.twitter.com/g4jAcI4b84

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 20, 2019