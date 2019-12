Προσγειώθηκε το διαστημικό όχημα «Starliner» στην έρημο του Νέου Μεξικού (vid)

Το διαστημικό όχημα «Starliner» της Boeing Co προσγειώθηκε την Κυριακή (22/12) στην έρημο του Νέου Μεξικού, μετά τον εντοπισμό προβλήματος στο λογισμικό του.

Το πρόβλημα ανάγκασε τους υπεύθυνους του προγράμματος Starliner να συντομεύσουν την διάρκεια μιας μη επανδρωμένης αποστολής του, προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Τα τρία αλεξίπτωτα του «Starliner» αναπτύχθηκαν σε ύψος 1.600 μέτρων από την επιφάνεια της γης, μετά την είσοδό του στην γήινη ατμόσφαιρα, με ταχύτητα που ήταν ίση με το 25πλάσιο της ταχύτητας του ήχου.

LIVE NOW: Watch coverage of Boeing’s #Starliner spacecraft returning to Earth today at White Sands, New Mexico. @BoeingSpace and @Commercial_Crew teams are ready for a 7:57am ET landing: https://t.co/MAYPLDWJfH

Ένα λάθος στο χρονόμετρο, εμπόδισε την διαστημική μη επανδρωμένη κάψουλα Starline της εταιρείας Boeing να μπει σε σωστή τροχιά ώστε να προσεγγίσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) ανακοίνωσε η NASA ακυρώνοντας μια δοκιμαστική αποστολή.

Το παρθενικό ταξίδι του Starliner προς τον ΔΔΣ ήταν ένα κρίσιμο τέστ για την εταιρεία Boeing η οποία ανταγωνίζεται την Space X να ενισχύσει τις δυνατότητες της NASA στον τομέα των επανδρωμένων διαστημοπλοίων.

Η ματαίωση της αποστολής έγινε σε μια στιγμή που η αεροδιαστημική βιομηχανία επιδίωκε να κερδίσει την μάχη των εντυπώσεων μετά το πλήγμα που υπέστη όταν απέσυρε το επιβατηγό αεροσκάφος 737 MAX μετά τα μοιραία δυστυχήματα που υπέστη.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019