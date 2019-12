Για πρώτη φορά από το 1803 δεν θα γίνει χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων (pics)

Σιωπηλή θα μείνει φέτος τα Χριστούγεννα η εμβληματική Παναγία των Παρισίων...

Οκτώ μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά και ενώ οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, Γάλλοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως στην Παναγία των Παρισίων δεν θα γίνει χριστουγεννιάτικη λειτουργία, για πρώτη φορά, μάλιστα, μετά από 216 χρόνια!

Όπως και τώρα, έτσι και το... πολύ μακρινό 1803, ο ναός είχε κλείσει τις πύλες του, καθώς γινόντουσαν και τότε εργασίες αποκατάστασης, μετά τον βανδαλισμό του στη διάρκεια της γαλλικής επανάστασης.

