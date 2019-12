Ματαιώθηκε δοκιμαστική πτήση της διαστημικής κάψουλας Starliner της Boeing λόγω λάθους στο χρονόμετρο (vid)

Ένα λάθος στο χρονόμετρο, εμπόδισε την διαστημική μη επανδρωμένη κάψουλα Starline της εταιρείας Boeing να μπει σε σωστή τροχιά ώστε να προσεγγίσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) ανακοίνωσε η NASA ακυρώνοντας μια δοκιμαστική αποστολή.

Η διαστημική κάψουλα CST-100 Starliner, είχε εκτοξευθεί επιτυχώς νωρίτερα από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στην Φλόριντα, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να τεθεί σε σωστή τροχιά ώστε να συνδεθεί με τον ΔΔΣ.

Το παρθενικό ταξίδι του Starliner προς τον ΔΔΣ ήταν ένα κρίσιμο τέστ για την εταιρεία Boeing η οποία ανταγωνίζεται την Space X να ενισχύσει τις δυνατότητες της NASA στον τομέα των επανδρωμένων διαστημοπλοίων.

Η ματαίωση της αποστολής έγινε σε μια στιγμή που η αεροδιαστημική βιομηχανία επιδίωκε να κερδίσει την μάχη των εντυπώσεων μετά το πλήγμα που υπέστη όταν απέσυρε το επιβατηγό αεροσκάφος 737 MAX μετά τα μοιραία δυστυχήματα που υπέστη.

Το σχέδιο τώρα προβλέπει την επιστροφή της κάψουλας Starliner στην Γη. Θα προσγειωθεί στην Λευκή έρημο στο Νέο Μεξικό, όπως ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αρμόδιος διευθυντής της Boeing για το Διάστημα Τζιμ Τσίλτον.

Αυτή θα ήταν και η προσεδάφιση που θα γίνονταν σε περίπτωση που η κάψουλα παρέμενε όπως προέβλεπε το πρόγραμμα για μία εβδομάδα στον ΔΔΣ.

«Αυτή ήταν μια απολύτως σωστή απόφαση για την αποστολή αυτή» δήλωσε ο επικεφαλής της NASA Τζιμ Μπραϊντεστάιν κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η βλάβη που παρατηρήθηκε στο χρονόμετρο είχε ως αποτέλεσμα η κάψουλα να καταναλώνει καύσιμα πολύ γρήγορα, και να μην επιτευχθεί έτσι η επιθυμητή τροχιά.

Ο επικεφαλής της NASA επεσήμανε ότι οι αστροναύτες Μάικ Φινκ και Νικόλ Μαν οι οποίοι παρευρίσκονταν στη συνέντευξη τύπου ήσαν πλήρως προετοιμασμένοι για το πώς θα έπρεπε να ενεργήσουν σε περίπτωση που βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση.

«Εάν στο διαστημόπλοιο βρίσκονταν το υπ' αριθμόν ένα πλήρωμα, τα μέλη του θα ήταν τώρα ασφαλή. Βεβαίως,το πλήρωμα μας θα ήταν ασφαλές και τότε, μάλλον αύριο, θα γίνονταν η σύνδεση με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», δήλωσε ο Μπραϊντεστάιν, προσθέτοντας ότι «αν οι αστροναύτες βρισκόντουσαν στο διαστημόπλοιο θα έπρεπε να παρακάμψουν το αυτόματο σύστημα το οποίο προκάλεσε το σφάλμα».

Η Νικόλ Μαν, μια από τους τρεις αστροναύτες που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαστημική αποστολή με το Starliner της Boeing συμμετέχοντας ουσιαστικά σε μια δοκιμαστική πτήση δήλωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου : «Προσβλέπουμε να πετάξουμε με το Starliner.

Δεν έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια». Ο Μάικ Φινκ από την πλευρά του δήλωσε «Αν βρισκόμασταν στο διαστημόπλοιο, θα είχαμε περισσότερες εκδοχές ως προς το τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση σε σχέση με τον έλεγχο της πτήσης».

