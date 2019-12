Η στιγμή της σύγκρουσης δύο κρουαζιερόπλοιων σε λιμάνι (pics & vids)

Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν το πρωί της Παρασκευής μέσα στο λιμάνι του Κοσούμελ, στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρύμη του Carnival Glory, της ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corporation, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από τους επιβάτες ενός τρίτου πλοίου.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Κοσούμελ επιβεβαίωσαν το συμβάν, που σημειώθηκε γύρω στις 8.30 τοπική ώρα και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών των πληρωμάτων.

Η Carnival Corporation δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

