Μία πρώην κομμώτρια έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε άνδρα σε αγώνα με βελάκια (vid)

Η Σέροκ που ήταν κομμώτρια, συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι η τέταρτη γυναίκα που παίρνει μέρος στα 41 χρόνια της διοργάνωσης του τουρνουά, όταν ξεκίνησε το 1978.

Στο διάστημα αυτό, ήταν πολλές οι γυναίκες που είχαν την πρόθεση να συμμετάσχουν στην επαγγελματική λίγκα, αλλά αυτή επέτρεπε τη συμμετοχή μόλις δύο γυναικών στους 96 συμμετέχοντες. Για να μπουν στην προνομιούχο δυάδα πέρναγαν από προκριματικά και σχεδόν πάντα "κόλλαγαν" χάνοντας από άνδρες.

Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια που ισχύει αυτό, τρεις γυναίκες είχαν καταφέρει να συμμετάσχουν στην τελική φάση και ήταν το 2000, το 2009 και το 2019, δεν κατάφεραν όμως να πετύχουν κάτι αξιοπρόσεκτο απέναντι στους άνδρες.

Ήρθε τώρα Σέροκ και έγινε η πρώτη που κέρδισε επαγγελματία, τον Τεν Ιβεντς, παίρνοντας μία ιστορική πρόκριση. Αυτό από μόνο του θεωρείται σημαντικό γεγονός στο "νησί" και συζητιέται έντονα, όχι μόνο στα μπαρ όπου συνήθως παίζονται τα βελάκια και τις λέσχες, αλλά παντού.

SHERROCK MAKES HISTORY.

Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.

Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt

