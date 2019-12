«Σατανική» οικογένεια έσφαξε 58 ανθρώπους και καταδικάστηκε σε ισόβια

Μια οικογένεια είχε στήσει φονική ενέδρα και σκότωσε 58 ανθρώπους στις 23 Νοεμβρίου του 2009, λόγω πολιτικής διαμάχης και στην συνέχεια «πέταξαν» τα θύματά τους σε ομαδικό τάφο.

Η οικογένεια Αμπατουάν είναι μια τοπική, ισχυρή πολιτική δυναστεία στις Φιλιππίνες και κατηγορήθηκε ότι συνωμότησε για να στηθεί ενέδρα στην αυτοκινητοπομπή αντίπαλης πολιτικής οικογένειας.

Έτσι την ώρα που η αντίπαλη πολιτική οικογένεια ταξίδευε για να εγγράψει τον δικό της υποψήφιο στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη της επαρχίας Μαγκιντανάο σκότωσαν την σύζυγο του αντίπαλου πολιτικού αλλά και συγγενείς, δικηγόρους.

Ανάμεσά τους ήτα και 32 δημοσιογράφοι που εκτελέστηκαν στην άκρη του δρόμου.

Στην απόφαση του δικαστηρίου ο Άνταλ Αμπουατουάν Τζούνιορ, ο οποίος την εποχή εκείνη φιλοδοξούσε να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του κυβερνήτη της επαρχίας, και τέσσερα άλλα μέλη της οικογένειάς του κρίθηκαν ένοχοι για τον φόνο 58 ανθρώπων και καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια κάθειρξη.

Το πτώμα του 58ου θύματος δεν έχει βρεθεί ποτέ.

