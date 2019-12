Σκύλοι ξέθαψαν σε παραλία σκελετό ιχθυόσαυρου 65 εκατομμυρίων ετών (pics)

Ένας άνδρας έκανε βόλτα με τους σκύλους του σε παραλία, όταν τα ζώα ανακάλυψαν κάτι περίεργο και σύμφωνα με τον ίδιο ο οποίος είναι ερασιτέχνης αρχαιολόγος, πρόκειται για σκελετό ιχθυόσαυρου 65 εκατομμυρίων ετών.

Ο Jon Gopsill, 54 ετών, περπατούσε με τους δυο σκύλους του στις ακτές του Stolford, Somerset το Σάββατο.

Ξαφνικά τα σκυλιά μύρισαν κάτι και άρχισαν να σκάβουν.

Έτσι βγήκε στην επιφάνεια ένας σκελετός, ο οποίος δεν έμοιαζε να είναι ανθρώπινος, αφού ήταν τεράστιος.

Ο κ. Gopsill, ο οποίος είναι ερασιτέχνης αρχαιολόγος, πιστεύει ότι ανήκει στο είδος των «ιχθυόσαυρων».

Ο Δρ Mike Day, επιμελητής στο Τμήμα Επιστημών της Γης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, επιβεβαίωσε ότι ο σκελετός μάλλον είναι ιχθυόσαυρος.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, είναι πολύ δύσκολο να οριστεί ο τύπος του ιχθυόσαυρου μέχρι στιγμής.

