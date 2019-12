Οδηγός ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν κατάλαβε ότι είχε φύγει το λάστιχο από την ρόδα (pics)

Ένας οδηγός συνελήφθη, αφού η αστυνομία διαπίστωσε ότι οδηγούσε χωρίς λάστιχο.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός φέρεται να έχει μεθύσει τόσο πολύ που δεν κατάλαβε καν ότι η ρόδα του δεν είχε λάστιχο.

Το διαπίστωσε η αστυνομία όταν του ζήτησε να κάνει στην άκρη σε δρόμο στο Rotherham, South Yorkshire. Μάλιστα είχε σπάσει ο καθρέφτης του ενώ το αυτοκίνητο είχε ζημιά και στο πλάι.

Έτσι οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μάλλον νωρίτερα είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Μάλιστα είχε λήξει η άδεια οδήγησής του αλλά και η ασφάλεια του. Έτσι συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε πως είχε φύγει από σημείο που είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα παλαιότερα και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο.

