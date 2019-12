Ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο επειδή ο οδηγός άναψε τσιγάρο (pics)

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη μόλις ο οδηγός άναψε τσιγάρο και ήταν τυχερός αφού επέζησε με μερικές μόνο γρατσουνιές.

Συγκεκριμένα ο οδηγός χρησιμοποίησε ένα αρωματικό σπρέι πριν ανάψει το τσιγάρο και αμέσως μόλις το άναψε έγινε ανάφλεξη.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή ώστε το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ τα τζάμια των γειτονικών μαγαζιών έσπασαν.

Οι Αρχές έγραψαν στο Facebook: «Λίγο μετά τις 3 μ.μ. το απόγευμα, η Fountain Street, Halifax έπρεπε να κλείσει εξαιτίας έκρηξης σε αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας αυτό συνέβη επειδή ο ιδιοκτήτης δεν άνοιξε τα παράθυρα μετά που χρησιμοποίησε το σπρέι.

