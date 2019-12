Συνελήφθη 13χρονος για τον βιασμό 30χρονης σε πάρκο

Ένα 13χρονο αγόρι συνελήφθη από τις αρχές καθώς κατηγορείται για τον βιασμό μιας 30χρονης γυναίκας.

Ο νεαρός ήταν μεταξύ τριών ανθρώπων που συνελήφθησαν από την αστυνομία του Κεντ.

Το θύμα δήλωσε στην αστυνομία ότι δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα που μπορεί να ήταν έφηβος.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας δεύτερος άνθρωπος παρόμοιας ηλικίας ήταν επίσης παρών στο πάρκο στο Folkestone, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Επίσης κλάπηκε και η τσάντα του θύματος και σύμφωνα με την Daily Mail συνελήφθη μια 23χρονη γυναίκα για την κλοπή.

Παράλληλα η αστυνομία σύμφωνα με τα στοιχεία, εικάζει πως υπήρχε ακόμα ένας άνδρας στο σημείο και πως απομακρύνθηκε αμέσως μετά τον βιασμό. Ωστόσο όπως αναφέρεται δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή του στο συμβάν.

Και οι τρεις έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

